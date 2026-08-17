Compania Meta, în fața unui proces decisiv pentru platformele sale
Meta
30 de state americane, printre care California și New York, acuză gigantul online de numeroase încălcări ale legislației federale și statale privind protejarea vieții private a copiilor.
Meta a suferit mai multe înfrângeri succesive în instanță în procese privind modul în care platformele sale ar fi vizat și afectat utilizatorii tineri. Un proces cu juriu care urmează să înceapă marți ar putea reprezenta însă cea mai mare amenințare de până acum pentru activitatea companiei.
Procesul are la bază o acțiune deschisă în 2023 de 30 de state americane, printre care California și New York. Acestea acuză Meta de numeroase încălcări ale legislației federale și statale privind protejarea vieții private a copiilor, potrivit BBC.
Statele solicită Meta despăgubiri care ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari. În plus, cer modificarea Instagram și Facebook, inclusiv eliminarea numărului de aprecieri și a derulării infinite a conținutului.
Dacă Meta va pierde definitiv un proces de o asemenea amploare, ar putea fi obligată să schimbe fundamental modul în care tinerii folosesc rețelele sociale.
Statele solicită și alte modificări ale platformelor Instagram și Facebook pentru utilizatorii tineri.
Acestea vor ca Meta:
să introducă un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți;
să modifice „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”;
să elimine numeroase filtre care modifică aspectul persoanelor în fotografii;
să dezactiveze redarea automată a conținutului video;
să interzică crearea mai multor conturi de către același utilizator;
să renunțe la postările temporare, precum Instagram Stories.
Toate aceste funcții sunt elemente centrale ale experienței actuale de utilizare a platformelor Meta.
Statele susțin că funcțiile sunt concepute pentru a-i determina pe utilizatori, inclusiv pe adolescenți și copii, să intre cât mai des pe platforme și să petreacă acolo cât mai mult timp.
De asemenea, Meta este acuzată că le-ar îngreuna tinerilor reducerea timpului petrecut pe aplicații, inclusiv prin notificări frecvente menite să-i determine să revină.
Prin vizarea presupusă a copiilor, Meta „a ales să îi exploateze” pentru a-i face dependenți de platformele sale, cu scopul de a-și extinde numărul de utilizatori și afacerile, susțin reclamanții. Valoarea bursieră a companiei este în prezent de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.
Meta a respins constant acuzațiile.
„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem convinși că probele vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor”, a transmis o purtătoare de cuvânt a companiei.
Cazul va fi judecat de Yvonne Gonzalez Rogers, judecătoare federală-șefă în California. Ea a prezidat și procesul intens mediatizat dintre Elon Musk și Sam Altman și și-a construit, în aproape 20 de ani, reputația unui magistrat direct și incisiv.
Rețelele sociale, declarate un „prejudiciu public”
Într-o hotărâre recentă pronunțată împotriva Meta, un judecător din New Mexico a amendat compania cu 942 de milioane de dolari și i-a cerut să implementeze măsuri similare celor solicitate acum de celelalte state.
Printre schimbările ordonate de judecătorul Bryan Biedscheid se numără eliminarea de pe Instagram și Facebook a numărului de aprecieri pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani, interzicerea trimiterii sau primirii de imagini nud de către adolescenți și limitarea notificărilor aplicațiilor la anumite ore ale zilei.
Judecătorul a declarat, de asemenea, că Meta reprezintă o sursă de „prejudiciu public”, asemănătoare unei fabrici care poluează aerul respirat de oameni și produce „efecte nocive” asupra unei întregi populații.
Meta a anunțat că va contesta hotărârea.
Ordinul judecătorului Biedscheid impune modificări doar în statul New Mexico. Dacă cele 30 de state vor câștiga procesul separat împotriva Meta, compania va fi aproape sigur obligată să schimbe platformele în întreg teritoriul Statelor Unite.
Statele implicate în proces reprezintă aproape două treimi din populația țării.
Aplicarea măsurilor ar modifica semnificativ experiența utilizatorilor pe platformele Meta.
Numărul de aprecieri, de exemplu, face parte din serviciile Meta încă din primii ani ai companiei, când aceasta se numea Facebook și administra o singură platformă.
În prezent, aprecierile sunt omniprezente pe rețelele sociale și reprezintă principala modalitate prin care utilizatorii interacționează cu textele, fotografiile și videoclipurile văzute online.
Tot mai multe persoane consideră însă că aprecierile pot încuraja apariția unor stări negative, în special în rândul tinerilor.
Kaley, o tânără care a câștigat la începutul acestui an un proces împotriva Meta, a povestit în instanță că și-a creat zeci de conturi pe YouTube și Instagram. Ea folosea conturile pentru a acorda aprecieri propriilor postări, în speranța că va atrage interacțiunea altor utilizatori și că își va consolida sentimentul de validare și propria valoare. Kaley avea atunci numai 9 ani.
Tânăra a declarat că își amintește că se simțea deprimată, iar la vârsta de 10 ani a fost diagnosticată cu depresie.
Cercetările efectuate în ultimii ani au arătat că indicatorii de interacțiune, precum numărul de aprecieri, pot genera sentimente de respingere și depresie în rândul adolescenților.
În procesul intentat de state, pentru care Meta afirmă că a predat peste două milioane de documente, avocații au indicat inclusiv cercetări interne ale companiei. Acestea arătau că numărul de aprecieri încurajează „comparația socială”, respectiv evaluarea propriei valori prin raportarea la imaginile altor persoane.
Potrivit cercetărilor interne ale Meta, comparația socială stimulată de Instagram a fost asociată cu „accentuarea singurătății, deteriorarea imaginii corporale și apariția unei stări de spirit sau a unor emoții negative”.
În hotărârea sa, prima prin care o companie de socializare online a fost declarată sursă de „prejudiciu public”, judecătorul Bryan Biedscheid a afirmat că modul în care platformele Meta au funcționat timp de peste un deceniu a contribuit la amplificarea „crizei de sănătate mintală a tinerilor” din New Mexico și din alte regiuni.
Avocații celor 30 de state vor încerca acum să o convingă pe judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers să ajungă la aceeași concluzie.
Citește și
- 14:08Românii au cumpărat produse de 68 de miliarde de lei, în primele șase luni, în creștere cu 3,2% (barometru)
- 14:08România ar putea adopta euro în 2032. Ce trebuie să se întâmple înainte de renunțarea la leu
- 11:21Producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele 6 luni ale anului
- 11:08România riscă să rămână fără trenuri. Blocaj financiar uriaș la CFR. Sindicaliști: „Oprirea trenurilor va deveni o realitate”
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News