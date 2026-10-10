Metoda „Maradona” face victime și la Cluj-Napoca. Cum a fost păcălit angajatul unui restaurant

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost păcălit printr-o metodă de înșelăciune cunoscută sub numele de „Maradona”, în urma căreia restaurantul la are lucra a suferit o pagubă de 100 de lei.
Reprezentanții restaurantului au făcut public incidentul și au prezentat modul în care a fost realizată manevra, pentru a-i avertiza pe ceilalți comercianți.
Recent, un individ a intrat într-un restaurant din Cluj și i-a cerut unui angajat să îi schimbe mai multe bancnote de 10 lei în bancnote cu valoare mai mare. Acesta a prezentat inițial 28 de bancnote de 10 lei, în valoare totală de 280 de lei, deși schimbul solicitat era pentru 300 de lei.
Angajatul a numărat banii și a observat că lipsesc 20 de lei, atrăgându-i atenția clientului.
În momentul în care individul a luat bancnotele înapoi, pretinzând că le numără din nou, acesta ar fi retras discret zece bancnote de 10 lei, în valoare de 100 de lei, și ar fi adăugat doar două bancnote de 10 lei.
Astfel, suma prezentată angajatului a ajuns la 200 de lei. Prin succesiunea rapidă a mișcărilor și confuzia creată, angajatul a fost determinat să creadă că suma este corectă și i-a oferit în schimb 300 de lei.
Restaurantul a rămas astfel cu o pagubă de 100 de lei.
Metoda „Maradona” presupune tocmai manipularea repetată a bancnotelor, schimbarea sumelor și distragerea atenției persoanei care efectuează tranzacția.