Metoda „Maradona” face victime și la Cluj-Napoca. Cum a fost păcălit angajatul unui restaurant

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:13

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost păcălit printr-o metodă de înșelăciune cunoscută sub numele de „Maradona”, în urma căreia restaurantul la are lucra a suferit o pagubă de 100 de lei.

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