Publicat 24 nov. 2026, 09:52 Sursă tvrinfo

Un tânăr de 20 de ani din Cluj-Napoca a fost sancționat cu aproape 50.000 de lei și i s-a suspendat permisul pentru patru ani și jumătate, după ce a fugit de poliție și a provocat un accident.

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