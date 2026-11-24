Un tânăr de 20 de ani din Cluj-Napoca a fost sancționat cu aproape 50.000 de lei și i s-a suspendat permisul pentru patru ani și jumătate, după ce a fugit de poliție și a provocat un accident.
Polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale unui șofer de 20 de ani, în urma verificării imaginilor capturate de camerele de supraveghere pe traseul parcurse de acesta. Incidentul a avut loc duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 4:00.
Intervenția a pornit după ce polițiștii au observat un comportament agresiv al șoferului pe Calea Mănăștur. După ce au încercat să-l oprească, tânărul nu s-a conformat și a fugit prin străzile Cluj-Napoca.
Urmărirea s-a încheiat în Piața Gării, unde autoturismul a intrat într-un gard de beton. Un pasager a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Analiza filmărilor a scos la iveală o serie de încălcări ale regulilor rutiere: treceri pe roșu, depășiri efectuate pe linia continuă, depășirea vitezei maxime admise și neacordarea priorității. Ca urmare, șoferului i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 1.680 de zile.