Publicat 24 nov. 2026, 10:16 Sursă realitatea.net

Studenții din România sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate. Aceștia cer burse mai mari, facilități de transport și sprijin financiar.

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