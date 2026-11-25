Publicat 25 nov. 2026, 07:07 Actualizat 25 nov. 2026, 00:06 Sursă stiripesurse

Românii vor putea accesa din 2027 buletinul, permisul de conducere și asigurările auto direct de pe telefon prin aplicația RO Wallet. Ministrul Digitalizării a explicat cum se va face înregistrarea pentru cei cu acte vechi.

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