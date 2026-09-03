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Trecerea cu bacul la PTF Isaccea – Orlivka a fost reluată fără restricţii de circulaţie
Poliția de Frontieră
Publicat3 sept. 2026, 10:11
Sursărealitatea.net
Trecerea cu bacul la PTF Isaccea – Orlivka a fost reluată fără restricţii de circulaţie, au anunţat, joi, reprezentanţii Gărzii de Coastă.
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