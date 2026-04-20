Mirel Rădoi, aproape de plecarea de la FCSB. Gaziantep îl vrea în conducerea tehnică

FCSB s-ar putea despărți de Mirel Rădoi imediat după partida cu Farul, potrivit informațiilor apărute în presa din Turcia. Publicațiile din această țară susțin că actualul antrenor al roș-albaștrilor ar fi ajuns deja la un acord de principiu cu Gaziantep FK, formație aflată pe locul 11 în Trendyol Super Lig, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut după meciul din această seară.

Conform acelorași surse, Mirel Rădoi ar urma să ocupe funcția de director tehnic la clubul turc, având inclusiv libertatea de a lua decizii legate de strategia de transferuri și de jucătorii pe care va dori să îi aducă la echipă. Negocierile dintre cele două părți s-ar desfășura de aproximativ o săptămână.

Gaziantep a rămas recent fără antrenor, după despărțirea de Burak Yilmaz, iar oficialii clubului l-ar fi ales pe Rădoi drept principala variantă pentru reorganizarea proiectului sportiv.

În aceste condiții, Gigi Becali ar putea fi nevoit să facă o nouă schimbare pe banca tehnică a FCSB-ului chiar în plin campionat.

Advertising

Printre variantele luate în calcul pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi se numără revenirea tandemului Elias Charalambous – Mihai Pintilii. Cei doi au părăsit echipa după ratarea calificării în play-off, însă au avantajul că cunosc foarte bine lotul și ar putea reintra rapid în ritm.

O altă opțiune pentru FCSB este Andrei Prepeliță, în vârstă de 40 de ani, liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia, produsă în luna februarie. Numele său s-a mai aflat și în trecut pe lista patronului Gigi Becali.

Pe lista posibililor înlocuitori se află și Toni Petrea, 51 de ani, cel care a mai pregătit-o pe FCSB în două perioade, între 2020-2021 și 2021-2022. Ultima dată, acesta a fost secund la Universitatea Craiova, în staff-ul lui Filipe Coelho.

Cea mai greu de realizat variantă pare a fi revenirea lui Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul de 50 de ani se află în prezent sub contract cu Al-Hilal Omdurman, iar o eventuală mutare ar presupune costuri importante pentru FCSB.