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Actualitate· 1 min citire
Și-a construit singur un limitator de viteză pe o stradă din Cluj. Poliția Locală îl caută pentru a-l amenda
Limitator de viteză în Cluj
Publicat18 aug. 2026, 12:39
SursăRealitatea.net
Un bărbat din Cluj-Napoca și-a construit singur un limitator de viteză pe strada Remetea, fără să aibă aprobarea autorităților. Intervenția făcută direct pe carosabil a fost filmată, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public. După apariția acestora, zona a fost verificată de reprezentanții municipalității. Echipele trimise la fața locului au desființat limitatorul și au readus strada la starea inițială.
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