Accident la intrarea în Gherla: o pasageră a avut nevoie de îngrijiri medicale după impactul dintre două autoturisme

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 23 aprilie, în jurul orei 07:35, pe DN1C, la intrarea în municipiul Gherla.

Potrivit primelor cercetări desfășurate de polițiști la fața locului, un bărbat în vârstă de 69 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi încercat să întoarcă pentru a se deplasa spre municipiul Gherla. În timpul manevrei, mașina acestuia a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani din județul Sălaj.

În urma impactului, o femeie aflată ca pasageră în mașina condusă de șoferul de 27 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit ziardecluj.ro .

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.