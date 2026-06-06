Ședință de criză la Constanța, după explozia dronei. Președintele Nicușor Dan așteaptă explicații
Nicușor Dan
Ședință crucială astăzi la Constanța, de la ora 12:00. Președintele Nicușor Dan i-a convocat de urgență pe toți cei implicați pentru a primi răspunsuri de urgență.
Reuniunea se desfășoară la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare „Calatis” din Constanța și are ca obiect analiza măsurilor de securitate și apărare necesare după evenimentele din ultimele zile.
Rămân semne de întrebare importante: de ce, timp de 4 ore, din momentul în care a fost identificată drona și până să explodeze, nu s-au luat măsuri cruciale și nu a fost evacuată zona.
În plus, ministrul Apărării, Radu Miruță, pasează către Autoritatea Navală Română responsabilitatea monitorizării traficului naval în cazul dronei. Declarația vine într-un context care ridică multe semne de întrebare privind modul în care dispozitivul a reușit să ajungă în zona portuară fără a fi interceptat.
Drona care a explodat în Portul Constanța aparține Ucrainei. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, care a anunțat că a informat în timp util Forțele Militare Navale despre pericol.
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