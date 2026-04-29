Anca Alexandrescu aruncă bomba: „Echipa lui Ilie Bolojan toacă de zor hârtii ca să-și șteargă urmele. Vor pleca săptămâna viitoare!”

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre ce se întâmplă zilele acestea în Guvern, în contextul moțiunii de cenzură.

Jurnalista îl critică pe Ilie Bolojan pentru că nu este prezent la Parlament, la citirea moțiunii, un lucru pe care îl consideră neobișnuit, mai ales că există deja nemulțumiri chiar din interiorul USR legate de măsurile economice luate.

Anca Alexandrescu: „Echipa lui Ilie Bolojan toacă de zor hârtii, probabil ca să-și șteargă urmele”

„Mi se pare foarte interesant că domnul Bolojan nu vine la Parlament la citirea moțiunii, mai ales că oameni din interiorul USR explică faptul că toate măsurile economice sunt greșite și că s-ar fi putut face altfel decât a făcut Ilie Bolojan. Dar cel mai interesant este că, astăzi, Ilie Bolojan a convocat o ședință de guvern înainte de ziua în care, în mod obișnuit, are loc ședința de guvern. Pentru astăzi, la ora 18, a fost anunțată încă de la ora 10 dimineața această ședință, iar reprezentanții ministerelor au fost convocați la ora 15 pentru a discuta actele care vor fi pe ordinea de zi. Mă întreb care este urgența pentru care Ilie Bolojan face această ședință de guvern astăzi, la ora 18.

Deocamdată nu știm ce este pe ordinea de zi, dar știu că, în interiorul guvernului, echipa lui Ilie Bolojan toacă de zor hârtii. Nu știu, probabil ca să-și șteargă urmele, pentru că știu că vor pleca săptămâna viitoare. În egală măsură, la cabinetul lui Ilie Bolojan este o coadă uriașă de persoane care ar urma să fie angajate pe locurile lăsate libere prin demisia celor de la PSD. Așadar, probabil că, pe ultima sută de metri, încearcă să-și pună niște oameni în poziții. Evident, vor putea fi schimbați de următorul guvern, nu este nicio problemă.

„Este tristețe mare la Palatul Victoria, pentru că mai au câteva zile și pleacă”

Dar este o activitate febrilă la Palatul Victoria, se toacă hârtii într-un ritm alert. E foarte interesant și nu știu cine ar putea să intervină în aceste condiții, ca să vedem ce vor să șteargă, ce urme vor să șteargă și ce au de ascuns cei din echipa lui Bolojan. Cert este că e jale la Palatul Victoria, tristețe mare, pentru că mai au câteva zile și pleacă.”