Biciclistă amenințată de un șofer care a blocat pista de biciclete în Cluj: „Mi-a spus că îmi pune bicicleta pe foc”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 21:42

O biciclistă din Cluj-Napoca susține că a fost insultată și amenințată de un șofer care își parcase mașina pe pista pentru biciclete de pe strada Horea, în direcția Gării.

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