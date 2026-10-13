Biciclistă amenințată de un șofer care a blocat pista de biciclete în Cluj: „Mi-a spus că îmi pune bicicleta pe foc”

O biciclistă din Cluj-Napoca susține că a fost insultată și amenințată de un șofer care își parcase mașina pe pista pentru biciclete de pe strada Horea, în direcția Gării.
O biciclistă din Cluj-Napoca susține că a fost insultată și amenințată de un șofer care își parcase mașina pe pista pentru biciclete de pe strada Horea, în direcția Gării.
Femeia a povestit că a fost nevoită să urce pe trotuar pentru a ocoli autoturismul, iar după ce i-a atras atenția conducătorului auto, acesta ar fi amenințat că îi va incendia bicicleta.
Șoferul ar fi blocat pista de biciclete
Incidentul s-ar fi petrecut miercuri, 13 octombrie, pe strada Horea din Cluj-Napoca. Potrivit relatării femeii, aceasta circula cu bicicleta când a observat că pista era blocată de un autoturism parcat neregulamentar.
Pentru a-și continua drumul, biciclista a fost nevoită să părăsească pista și să urce pe trotuar. Ea spune că s-a uitat spre șofer, iar acesta i-ar fi răspuns agresiv, întrebând-o dacă nu are loc să treacă.
Când femeia s-a oprit și i-a atras atenția că a blocat pista, discuția ar fi degenerat într-un schimb de replici.
Femeia susține că a fost amenințată cu incendierea bicicletei
Potrivit relatării publicate de Știri de Cluj, conducătorul auto ar fi amenințat-o pe femeie că îi va da foc bicicletei atunci când o va prinde.
Biciclista a afirmat că bărbatul a vrut să coboare din mașină, moment în care i-a spus că va suna la poliție. Acesta ar fi încurajat-o să facă sesizarea, susținând că lucrează la Primărie și că nu va păți nimic.
Aceste afirmații provin din relatarea femeii, iar informațiile disponibile nu precizează dacă autoritățile au deschis o anchetă în urma incidentului.
Alți doi bicicliști ar fi intervenit
Femeia a mai povestit că alți doi bicicliști s-au oprit și i-au cerut șoferului să își mute autoturismul pentru a elibera pista. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi refuzat să facă acest lucru.
Incidentul readuce în atenție problemele întâmpinate de bicicliștii din Cluj-Napoca atunci când pistele amenajate pentru ei sunt ocupate de mașini parcate neregulamentar.
Blocarea acestor trasee îi poate obliga pe bicicliști să circule pe trotuar sau să intre pe carosabil, în funcție de spațiul disponibil, ceea ce le poate îngreuna deplasarea și le poate afecta siguranța în trafic.