Mister în cazul atacului din cartierul Grigorescu. Un bărbat de 77 de ani a murit, iar nepoata lui este internată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 17:57

Un bărbat în vârstă de 77 de ani, fost medic stomatolog din Cluj-Napoca, a murit la spital după ce a fost găsit grav rănit în propria locuință, în urma unui atac produs la sfârșitul lunii septembrie.

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