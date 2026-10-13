Mister în cazul atacului din cartierul Grigorescu. Un bărbat de 77 de ani a murit, iar nepoata lui este internată

Un bărbat în vârstă de 77 de ani, fost medic stomatolog din Cluj-Napoca, a murit la spital după ce a fost găsit grav rănit în propria locuință, în urma unui atac produs la sfârșitul lunii septembrie.
Nepoata sa, în vârstă de 22 de ani, a fost și ea rănită și este în continuare internată, în stare stabilă. Până în prezent, anchetatorii nu au identificat persoana responsabilă.
Atacul a avut loc în cartierul Grigorescu
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 28 septembrie, într-un apartament din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca.
Polițiștii au fost alertați după ce tânăra de 22 de ani a ieșit din locuință plină de sânge și a cerut ajutor. La sosirea echipajelor, aceasta a fost găsită rănită în apropierea blocului.
Verificările i-au condus pe polițiști în apartament, unde l-au descoperit pe bunicul tinerei, în vârstă de 77 de ani, cu leziuni grave. Ambele victime au fost transportate de urgență la spital și au avut nevoie de intervenții medicale.
Bărbatul a murit la spital, iar nepoata este în continuare internată
Starea celor două victime a fost gravă încă de la momentul internării. În cazul bărbatului, medicii nu au reușit să îl salveze, acesta decedând în spital.
Tânăra a fost stabilizată, însă a rămas internată la Terapie Intensivă pentru monitorizare și tratament.
Ancheta trebuie să stabilească în ce împrejurări au fost rănite cele două persoane și cine a comis atacul.
Autorul atacului nu a fost identificat
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a reconstitui succesiunea evenimentelor. La momentul publicării informațiilor, nu fusese identificată oficial persoana responsabilă de agresiune.
Inițial, dosarul a vizat infracțiuni de violență în familie, sub forma tentativei de omor. Decesul bărbatului reprezintă o nouă evoluție în caz, iar încadrarea juridică urmează să fie analizată în raport cu rezultatele anchetei.
Până la clarificarea circumstanțelor, motivul atacului și identitatea autorului rămân necunoscute.