PSD, vot în unanimitate pentru retragerea miniștrilor din Guvern. Ilie Bolojan are termen de 72 de ore pentru a demisiona

Criza politică se adâncește, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul unei ședințe interne și vine după expirarea ultimatumului de 72 de ore acordat premierului pentru a demisiona, conform Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, social-democrații sunt dispuși să îi ofere lui Ilie Bolojan un termen până în luna mai pentru a-și construi o majoritate parlamentară. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, PSD ar urma să depună și să susțină o moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Guvernul devine minoritar

Retragerea miniștrilor PSD transformă actualul Executiv într-un guvern minoritar, ceea ce complică semnificativ situația politică. În acest context, Ilie Bolojan va trebui să identifice rapid soluții pentru a înlocui miniștrii demisionari, dacă dorește să rămână în funcție.

Surse politice arată că există deja o presiune crescută în Parlament, în condițiile în care și AUR a anunțat că va vota orice moțiune de cenzură depusă în această perioadă, ceea ce ar putea duce la căderea guvernului.

Discuții la Cotroceni: Nicușor Dan cere o soluție rapidă

În cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis social-democraților că nu își dorește prelungirea crizei politice până în luna august și că situația trebuie clarificată mai devreme.

Totodată, șeful statului ar fi subliniat că își dorește menținerea PSD în structura guvernamentală, pentru a asigura stabilitatea politică într-un moment tensionat.

Scenariu tot mai probabil: moțiune de cenzură

În lipsa unei majorități parlamentare, varianta unei moțiuni de cenzură devine din ce în ce mai probabilă. Dacă PSD va merge mai departe cu acest demers și va primi sprijinul opoziției, guvernul Bolojan ar putea fi demis.

În acest moment, următoarele săptămâni sunt decisive pentru viitorul Executivului, iar capacitatea premierului de a coagula susținere în Parlament va fi esențială pentru menținerea sa în funcție.