Economie· 2 min citire

Actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacităţi de stocare a energiei electrice

Criză energetică

Criză energetică

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Ministerul Mediului va elabora un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacităţi de stocare.

Ministerul Mediului va elabora săptămână aceasta un act normativ care prevede o schemă de finanţare dedicată creşterii capacităţilor de stocare a energiei electrice. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a atras atenţia că actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacităţi de acest fel.

”Greşeala pe care guvernele au făcut-o în ultimii ani a fost aceea nu fi cofinanţat, prin politici de susţinere, creşterea capacităţilor de stocare - este de părere premierul interimar Ilie Bolojan.

El a susţinut că Ministerul Mediului, prin Fondul pentru Mediu, Ministerul Energiei, prin Fondul pentru Modernizare şi Ministerul de Finanţe au susţinut producţia pe fotovoltaice şi pe eolian şi nu au insistat pe stocare. Din acest motiv, Ministerul Mediului va elabora săptămână aceasta un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacităţi de stocare.

Ilie Bolojan: În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susţine stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva prin AFM. Sunt la dispoziţie 80 milioane de euro pentru a susţine stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârşitul lunii trecute.

Este vorba de schema care se va derula prin Fondul pentru Modernizare şi care va pune la dispoziţie o sumă dublă faţă de cea de la Ministerul Mediului şi prin care se vor finanţa exclusiv capacităţi de stocare.

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