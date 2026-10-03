Consultații și investigații gratuite pentru femeile de peste 35 de ani, la Cluj-Napoca
Consultații gratuite la Cluj-Napoca
Femeile de peste 35 de ani pot beneficia de consultații și investigații gratuite la Cluj-Napoca, pe 17 octombrie 2026. Vezi programul și serviciile disponibile.
Femeile de peste 35 de ani vor putea beneficia de consultații, analize și investigații medicale gratuite, pe 17 octombrie 2026, la Cluj-Napoca. Evenimentul are loc la Cinema Dacia și face parte din caravana „E vremea mea – O zi pentru tine”, un proiect dedicat prevenției și sănătății femeilor.
Organizatorii anunță că peste 200 de femei vor avea acces la servicii medicale gratuite pe parcursul zilei, de la ecografii și EKG până la analize și evaluări medicale.
Ce consultații și investigații sunt disponibile gratuit
Programul medical include o serie de investigații care pot ajuta participantele să își verifice starea de sănătate.
Printre serviciile oferite gratuit se numără:
ecografii mamare;
ecografii de tiroidă;
electrocardiograme (EKG);
consultații dermatologice și estetice;
măsurarea glicemiei;
verificarea colesterolului și a trigliceridelor;
măsurarea tensiunii arteriale;
calcularea indicelui de masă corporală (IMC);
evaluări oftalmologice pentru ochi uscat și EyeSpa;
consiliere privind estetica zâmbetului.
Valoarea totală estimată a investigațiilor disponibile pentru o participantă care ar beneficia de întregul pachet medical este de aproximativ 1.800 de lei.
Testările fără programare se fac în ordinea sosirii
Testările pentru glicemie, colesterol și trigliceride, precum și măsurarea tensiunii arteriale și a indicelui de masă corporală, sunt disponibile între 10:30 și 16:30.
Acestea nu necesită programare și se realizează în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile. Pentru analizele de glicemie, colesterol și trigliceride, organizatorii recomandă participantelor să vină după o pauză alimentară de aproximativ trei ore.
Pentru ecografiile, EKG-ul și celelalte consultații este necesară programarea. Potrivit informațiilor publicate înaintea evenimentului, aproximativ 90% dintre locurile pentru aceste servicii erau deja ocupate, astfel că disponibilitatea trebuie verificată în momentul înscrierii.
Evenimentul are loc la Cinema Dacia din Cluj-Napoca
Caravana „E vremea mea – O zi pentru tine” se desfășoară sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Cinema Dacia, reunind într-o singură zi partea medicală, discuțiile despre sănătatea femeilor și un program cultural.
Evenimentul este dedicat femeilor de peste 35 de ani și urmărește să aducă în atenție importanța prevenției și a controalelor medicale periodice.
Maia Morgenstern, printre invitații evenimentului
De la ora 17:00, programul continuă în sala mare a Cinema Dacia cu o ediție live a podcastului „E vremea mea”.
Printre invitați se află actrița Maia Morgenstern, alături de medicul dermatolog Florina Raica, medicul cardiolog Alexandra Lazăr și medicul ginecolog Diana Ștefan. Discuția va aborda schimbările și problemele cu care se confruntă femeile după vârsta de 35 de ani, din perspectivă medicală și personală.
Accesul la podcast este gratuit, însă locurile sunt limitate și este necesară înscrierea.
Ziua se încheie cu un spectacol-lectură
Programul de la Cinema Dacia se încheie cu un spectacol-lectură susținut de actrița Mihaela Teleoacă. Momentul cultural este programat pentru ora 19:30 și face parte din programul caravanei „E vremea mea – O zi pentru tine”.
Astfel, organizatorii propun o zi care combină prevenția medicală cu discuțiile despre sănătatea femeilor și activitățile culturale, adresată în special femeilor cu vârsta de peste 35 de ani din Cluj-Napoca și împrejurimi.
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