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Ancheta după o partidă ilegală de vânătoare în zona Bobâlna
Foto: Arhivă
Polițiștii cercetează un bărbat de 57 de ani, după ce acesta ar fi împușcat o căprioară și ar fi transportat animalul într-o altă localitate.
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