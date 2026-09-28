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Ancheta după o partidă ilegală de vânătoare în zona Bobâlna

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 14:30

Polițiștii cercetează un bărbat de 57 de ani, după ce acesta ar fi împușcat o căprioară și ar fi transportat animalul într-o altă localitate.

Polițiștii clujeni au deschis o anchetă după un incident semnalat în apropierea localității Bobâlna.

Potrivit informațiilor făcute publice, în 26 septembrie, în jurul orei 10:30, au fost auzite focuri de armă într-un fond de vânătoare, iar verificările au condus la identificarea unui bărbat de 57 de ani din Mintiu Gherlii.

Mai multe infracțiuni sunt verificate

Bărbatul a fost depistat într-o autoutilitară, având asupra sa o armă de vânătoare. Polițiștii susțin că acesta ar fi împușcat o căprioară, pe care ulterior ar fi transportat-o în zona Recea-Cristur.

Ancheta vizează posibile fapte de braconaj, încălcarea regimului armelor și munițiilor și folosirea armei fără drept, potrivit informațiilor comunicate de poliție. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și a eventualelor răspunderi penale.

Acuzațiile sunt în faza de investigare, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă.

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