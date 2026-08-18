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Cauza focului de la mănăstirea din Cășeiu-Strâmbu: defecțiune la echipamentele solare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 18 aug. 2026, 09:10

Pompierii clujeni au intervenit luni, 17 august 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mănăstirea din localitatea Cășeiu-Strâmbu, comuna Chiuiești, județul Cluj.

Flăcările au cuprins mai multe anexe și chilii ale așezământului monahal.

În incendiu au fost distruse complet două imobile: unul cu funcțiune tehnică și altul cu spații de locuit. Alte două clădiri cu funcțiuni mixte (magazii și spații de locuit) au suferit afectarea acoperișului. După lichidarea focarelor, echipajele ISU Cluj au fost nevoite să ia măsuri suplimentare pentru înlăturarea efectelor negative ale focului și pentru supravegherea zonei.

Cercetările preliminare au stabilit că incendiul a pornit cel mai probabil de la o defecțiune a instalației sau a echipamentelor electrice din camera tehnică. Acolo erau poziționate aparatele de conversie și înmagazinare a energiei electrice provenite de la panourile solare. ISU Cluj a confirmat această cauză probabilă după finalizarea operațiunilor de intervenție.

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