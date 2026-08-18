Advertising
Social· 1 min citire
Cauza focului de la mănăstirea din Cășeiu-Strâmbu: defecțiune la echipamentele solare
FOTO: Arhivă
Pompierii clujeni au intervenit luni, 17 august 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mănăstirea din localitatea Cășeiu-Strâmbu, comuna Chiuiești, județul Cluj.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:06România ocupă ultimul loc în UE la ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru educaţie
- 11:33Lifturi în blocurile vechi din România. Noua lege intră în vigoare miercuri
- 11:20Angajații români au nevoie de zece zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet (studiu)
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News