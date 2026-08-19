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Petiție pentru protejarea profesorilor, după atacul asupra unei învățătoare din Dâmbovița. Peste 3.000 de semnături

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat19 aug. 2026, 08:15
Actualizat19 aug. 2026, 08:18
SursăRealitatea PLUS

Peste 3.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer măsuri clare pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați în timpul exercitării profesiei. Campania a fost lansată după cazul învățătoarei din Dâmbovița care ar fi fost lovită de părinții unui elev, anunță Realitatea PLUS.

Inițiatorii solicită protecție penală pentru cadrele didactice, dar și acces obligatoriu la asistență juridică și psihologică atunci când acestea devin victime ale violenței.

Învățătoarea ar fi fost lovită în fața elevilor

Cazul care a dus la lansarea petiției o are în centru pe o învățătoare în vârstă de 48 de ani. Femeia ar fi fost agresată de părinții unui elev de opt ani, după ce copilul s-a plâns că fusese certat în timpul unei excursii la Predeal. Cei doi părinți, în vârstă de 27 și 32 de ani, ar fi lovit-o pe învățătoare cu pumnii și palmele. Incidentul s-ar fi petrecut în fața altor elevi. Ulterior, cei doi au fost reținuți. Cazul a provocat reacții puternice în rândul cadrelor didactice și al părinților, iar petiția lansată în urma agresiunii a strâns peste 3.000 de semnături.

Profesorii cer protecție inclusiv în afara școlii

Prin această petiție se solicită ca profesorii amenințați sau agresați în legătură cu activitatea lor profesională să beneficieze de protecție legală, inclusiv atunci când incidentul se produce în afara unității de învățământ. Printre măsurile cerute se numără asistența juridică și psihologică obligatorie pentru victime, precum și înființarea unui mecanism național prin care amenințările și actele de violență împotriva profesorilor să poată fi raportate rapid. Inițiatorii campaniei cer și pregătirea unui proiect legislativ în cel mult 60 de zile. Aceștia avertizează că un profesor care lucrează sub presiune și cu teama că poate fi agresat nu le mai poate oferi elevilor un mediu sigur.

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