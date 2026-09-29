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Tânără de 22 de ani, găsită rănită pe o stradă din Cluj. Bunicul ei a fost descoperit grav rănit în apartament

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 18:11

O tânără de 22 de ani a fost găsită rănită pe o stradă din Cluj-Napoca, după ce ar fi ieșit dintr-un apartament.

Polițiștii au mers apoi la locuința indicată, unde au găsit un bărbat de 77 de ani, care prezenta urme de violență. Ambele victime au fost transportate la spital.

Incidentul a avut loc luni seară, în cartierul Grigorescu. Un apel la 112 a anunțat că o femeie se deplasa pe partea carosabilă și avea leziuni.

Poliția a găsit un bărbat în apartament

După identificarea tinerei, polițiștii au verificat locuința de la care aceasta s-ar fi deplasat. În interior se afla bărbatul de 77 de ani, care avea, la rândul său, urme de violență.

Potrivit informațiilor disponibile, cei doi ar fi bunic și nepoată. Anchetatorii nu au stabilit încă exact cum s-au produs agresiunile și cine este responsabil.

Ancheta este coordonată de procurori

Cei doi răniți au fost preluați de echipajele medicale și transportați de urgență la spital. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Ancheta vizează infracțiunea de violență în familie, sub forma tentativei de omor, iar oamenii legii încearcă să stabilească împrejurările exacte și persoanele implicate. Deocamdată, victimele nu au putut oferi anchetatorilor toate informațiile despre cele întâmplate.

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