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Tânără de 22 de ani, găsită rănită pe o stradă din Cluj. Bunicul ei a fost descoperit grav rănit în apartament
Poliție
O tânără de 22 de ani a fost găsită rănită pe o stradă din Cluj-Napoca, după ce ar fi ieșit dintr-un apartament.
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