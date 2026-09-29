Raport OECD: 22% dintre tinerii români de 18-24 de ani nu muncesc și nu urmează studii sau formare profesională. Media OECD este de 14%.
Un procent important dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt nici angajați, nici înscriși într-o formă de educație sau formare profesională, potrivit celor mai recente date prezentate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
În România, 22% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani se află în această situație, categoria fiind cunoscută sub denumirea de NEET – persoane care nu sunt încadrate în muncă și nu participă la educație sau formare profesională. La nivelul statelor OECD, media este de 14%.
Datele OECD arată că tranziția de la școală către piața muncii rămâne o provocare pentru o parte semnificativă a tinerilor din România.
Categoria NEET include tineri care, la momentul analizat, nu au un loc de muncă și nu urmează studii sau un program de formare profesională. OECD subliniază că existența unei ponderi ridicate a tinerilor NEET poate indica bariere în accesul la educație sau în intrarea pe piața muncii.
Prin comparație, media OECD pentru grupa de vârstă 18-24 de ani este de 14%, ceea ce plasează România cu aproximativ 8 puncte procentuale peste acest nivel.
Educația influențează accesul tinerilor la piața muncii
Raportul OECD evidențiază și legătura dintre nivelul de educație și situația profesională a tinerilor.
În România, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație au perspective mai bune de angajare. De exemplu, 92% dintre tinerii adulți cu studii terțiare sunt angajați, comparativ cu 87% media OECD pentru această categorie.
În același timp, doar 19% dintre persoanele cu vârste între 25 și 64 de ani din România au studii terțiare, față de o medie OECD de 42%. În rândul tinerilor de 25-34 de ani, proporția din România este de 23%.
România are și o problemă privind abandonul timpuriu al educației
Datele OECD arată că dificultățile nu se limitează la integrarea tinerilor pe piața muncii. În 2024, 17% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit școala înainte de finalizarea învățământului secundar superior, nivel care rămâne ridicat în comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est.
OECD atrage atenția că părăsirea timpurie a sistemului de educație este influențată, printre altele, de accesul insuficient la educație de calitate, în special în zonele rurale.
Câți tineri români sunt NEET?
Indicatorul NEET este important pentru evaluarea tranziției dintre educație și piața muncii. Un nivel ridicat poate reflecta atât situații de șomaj, cât și perioade în care tinerii nu sunt activi pe piața muncii și nu participă la educație sau formare.
Potrivit OECD, în 2024:
22% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani erau NEET;
14% era media în statele OECD;
România avea, astfel, o pondere cu aproximativ 8 puncte procentuale peste media OECD.
Datele indică importanța politicilor care facilitează trecerea de la școală la muncă, accesul la formare profesională și continuarea studiilor.
Ce înseamnă NEET?
NEET este acronimul pentru „Not in Employment, Education or Training” și desemnează persoanele care nu sunt încadrate în muncă și nu urmează studii sau programe de educație și formare profesională.
Indicatorul este utilizat la nivel internațional pentru a analiza dificultățile cu care se confruntă tinerii în perioada de tranziție de la educație către piața muncii.