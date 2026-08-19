Sistemul energetic, sub presiune: Vineri este așteptat un nou record de consum

Publicat 19 aug. 2026, 10:51 Sursă Realitatea PLUS

Vineri va fi cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic din România, când este așteptat un nou vârf de consum, în condițiile unui minim de producție, ca urmare a opririi celor două reactoare de la Cernavodă. Deocamdată nu există o dată clară pentru repornirea lor, însă autoritățile speră ca până la finalul lunii să poată fi repornit cel puțin unul dintre reactoare.

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