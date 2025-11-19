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Politica· 1 min citire
Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor
Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor
Alexandru Nanu, Alexandru Ghiță, soția lui Sebastian Ghiță, Cătălin Ilie, patronul companiei Euromedia, sunt doar câteva nume menționate de jurnaliști.
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