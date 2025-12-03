Anca Alexandrescu, față în față cu Marius Tucă. Intrarea în cursa electorală este marea încercare a vieții mele – VIDEO

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Candidata independent Anca Alexandrescu s-a aflat față în față cu Marius Tucă, în această seară, într-un dialog fără ocolișuri despre ultimele calcule și jocuri, cu doar patru zile înainte de alegerile cruciale pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a vorbit și despre relația cu familia Georgescu, dar și despre "proptelele" pe care le au contracandidații ei.