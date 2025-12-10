Advertising
Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu lansează noi acuzații privind „asaltul asupra justiției”. Mesaj ferm înaintea ediției „Culisele Statului Paralel”: „Țara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă!”
Anca Alexandrescu lansează noi acuzații privind „asaltul asupra justiției”. Mesaj ferm înaintea ediției „Culisele Statului Paralel”: „Țara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă!”
Anca Alexandrescu a transmis un mesaj dur cu privire la evenimentele politice recente
Citește și
- 10:56 Statele Unite înăspresc politica comercială. Noi taxe vamale pentru importurile din 60 de țări
- 10:24Jocul lui Bolojan pentru putere. Cum încearcă să păstreze controlul asupra Guvernului și să-și consolideze poziția în PNL
- 10:12Sorin Muncaciu (deputat AUR):„Mai dă-le, Ilie, 100 de lei!”
- 08:46Vizita de stat a preşedintei Indiei continuă; vineri - întrevederi cu premierul interimar şi preşedinţii Parlamentului României
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News