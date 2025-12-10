Advertising
Politica· 1 min citire
Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!
Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!
„Președintele nostru mă face să mă doară mintea”
Citește și
- 07:44Monica Anisie demască adevărata problemă a lui Ilie Bolojan: nu acceptă opinii diferite
- 22:20Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente
- 22:03Rogobete îl pune la zid pe Bolojan după declarațiile la adresa sistemului sanitar: „ Asta nu este reformă, este crimă!”
- 21:29Anca Alexandrescu: „Cetățenii au nevoie astăzi de a fi aduși împreună, nu de a fi dezbinați în continuare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News