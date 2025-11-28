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Politica· 1 min citire
Este oficial! Nicușor Dan și-a dat semnătura: Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvernul României
Este oficial! Nicușor Dan și-a dat semnătura: Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvernul României
Este oficial, schimbarea de la vârful Armatei s-a produs. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele prin care ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu
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