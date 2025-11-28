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Este oficial! Nicușor Dan și-a dat semnătura: Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvernul României

Este oficial! Nicușor Dan și-a dat semnătura: Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvernul României

Este oficial! Nicușor Dan și-a dat semnătura: Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvernul României

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 28 nov. 2025, 18:52

Este oficial, schimbarea de la vârful Armatei s-a produs. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele prin care ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu

Este oficial, schimbarea de la vârful Armatei s-a produs. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele prin care ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării și numește un înlocuitor temporar. Cel care va prelua frâiele ministerului în această perioadă complicată este Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, care va asigura interimatul până la numirea unui titular.

Ionuț Moșteanu și-a anunțat retragerea printr-un mesaj public, explicând că a luat această decizie grea din respect pentru haina militară și pentru instituție. Fostul ministru a precizat că nu dorește ca discuțiile și controversele legate de trecutul său să afecteze activitatea Guvernului, mai ales într-un moment în care România și Europa se află sub o presiune uriașă din cauza amenințărilor venite dinspre Rusia. Înainte de a pleca, acesta s-a consultat cu șeful statului, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii USR, partid care caută acum febril un nou nume pentru portofoliul Apărării.

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