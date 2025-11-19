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Politica· 2 min citire
Marius Lulea (AUR) îl face praf pe Ludovic Orban, după ce a fost dat afară de Nicușor Dan: „Se confirmă lipsa de moralitate a celor din jurul președintelui”
Marius Lulea (AUR) îl face praf pe Ludovic Orban, după ce a fost dat afară de Nicușor Dan: „Se confirmă lipsa de moralitate a celor din jurul președintelui”
Marius Lulea, a avut o reacție dură la Realitatea Plus după ce Ludovic Orban a explicat, într-o conferință de presă pentru a explica motivele îndepărtării sale din funcția de consilier al lui Nicușor Dan
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