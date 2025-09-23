MIHAIL NEAMȚU, ATAC LA NICUȘOR DAN: ”PREȘEDINTELE DOAR EXECUTĂ ORDINE DE LA BRUXELLES.” CE SPUNE DESPRE OANA ȚOIU
MIHAIL NEAMȚU, ATAC LA NICUȘOR DAN: ”PREȘEDINTELE DOAR EXECUTĂ ORDINE DE LA BRUXELLES.” CE SPUNE DESPRE OANA ȚOIU
Mihail Neamțu îi critică dur pe Nicușor Dan și Oana Țoiu
Mihail Neamțu îi critică dur pe Nicușor Dan și Oana Țoiu. Europarlamentarul AUR susține că președintele țării nu face politică externă, ci doar urmează interesele dictate de la Bruxelles. Mai mult, Neamțu a declarat că ministra rezist este o rușine pentru ministerul de Externe.
"Multe ne supără, inclusiv felul în care se raportează actuală Coaliție la partenerul strategic SUA. Uitați-va la toată nebunia din jurul declarațiilor doamnei Țoiu, uitați-va la rușinea pe care a ajuns să o reprezinte șefa Ministerului Afacerilor Externe.
Suntem reprezentați de o doamna care nu știe pe ce lume trăiește. Da, scuzați-mă, am o întrebare: nu cumva Ministerul Afacerilor Externe este în zona de competență a domnului Nicușor Dan? Nu trebuia să fie cel mai bun diplomat român astăzi, pe timp de război, selectat pentru a fi propulsat în funcție, iată, de ministrul afacerilor externe?
Noi am cedat de foarte mult timp această gândire a relațiilor externe, a relațiilor internaționale, a fost cedată Bruxelles-ului. Noi nu mai avem astăzi un interes național care să fie articulat printr-o politică externă de vecinătate. Pe surse, doamna Țoiu s-a văzut cu Alex Soros, tot pe surse va spun și eu", a declarat Neamțu.
Sursa: Realitatea din AUR
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