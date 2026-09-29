Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea pe fondul războiului din Ucraina

”În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, au transmis, marţi dimineaţă, reprezentanții MApN.
Potrivit sursei citate, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.
"Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert", mai arată MApN.
Alerta aeriană a încetat la ora 02.10 și nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.
Sursă: Realitatea.NET