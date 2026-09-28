Reduceri de până la 90% pentru studenți la tren! Ce acte sunt necesare și pe ce rute se aplică

Studenții cu vârsta de până la 30 de ani pot beneficia, în anul universitar 2026-2027, de reduceri de 90% la biletele și abonamentele de tren, dacă sunt înscriși la o formă de învățământ cu frecvență în România.
Facilitatea este valabilă pentru călătoriile interne, la clasa a II-a, dar numai pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ.
Cine beneficiază de reducerea de 90%
Facilitatea se aplică studenților români și străini înscriși la instituții de învățământ superior acreditate din România, cu vârsta de până la 30 de ani și la forma de învățământ cu frecvență.
Reducerea este valabilă pentru trenurile Regio, InterRegio și Intercity, la clasa a II-a. În cazul călătoriilor la clasa I sau în vagoane de dormit ori cușetă, diferențele de tarif trebuie achitate integral.
De aceeași facilitate beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.
Ce acte trebuie prezentate
Pentru acordarea reducerii, studentul trebuie să prezinte legitimația de student pentru reducere sau gratuitate la transport, în original și vizată pentru anul universitar în curs. Pe aceasta trebuie să fie menționată localitatea în care se află instituția de învățământ.
Este necesar și actul de identitate, din care să reiasă domiciliul studentului. Pentru cei care dețin carte electronică de identitate, domiciliul poate fi dovedit și prin documentele emise de autoritățile competente.
Studenții din anul I au o perioadă de tranziție. Până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, aceștia pot beneficia de reducere și pe baza unei adeverințe originale emise de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027.
Tot până la 30 noiembrie, studenții pot folosi, în condițiile anunțate de CFR Călători, legitimația vizată pentru anul universitar 2025-2026. Din 1 decembrie 2026, reducerea de 90% va fi acordată pe baza documentelor valabile pentru anul universitar 2026-2027.
Biletele pot fi cumpărate și online
Biletele și abonamentele cu reducere pot fi procurate de la casele de bilete CFR Călători, de la automatele din stații, online, de pe site-ul companiei sau prin aplicația pentru dispozitive mobile.
Pentru obținerea online a facilității este necesară confirmarea calității de student și emiterea ID-ului de student. Acesta are asociate datele necesare pentru stabilirea rutelor pe care se poate utiliza reducerea.
La controlul în tren, studentul trebuie să prezinte biletul sau abonamentul și legitimația de student pentru reducere la transport. Biletele cumpărate online pot fi prezentate în format electronic sau tipărite, cu cod QR, în condițiile stabilite de operator.
Reducere de 50% pentru studenții români din străinătate
Există o facilitate distinctă pentru studenții români care studiază la instituții de învățământ superior din străinătate. Aceștia beneficiază de o reducere de 50% pe teritoriul României, la trenurile Regio, InterRegio și Intercity, clasa a II-a, indiferent de distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Pentru clasa I, vagoanele de dormit sau cușetă, diferențele de tarif se achită integral.
Pentru această categorie sunt necesare documentul care atestă calitatea de student, însoțit de o traducere legalizată, precum și un act de identitate care să confirme cetățenia română și vârsta.
Astfel, în anul universitar 2026-2027, studenții care îndeplinesc condițiile pot folosi două niveluri de facilități: 90% reducere pentru cei care studiază în România, pe rutele eligibile, și 50% pentru studenții români înscriși la instituții de învățământ superior din străinătate, pe orice distanță în România.