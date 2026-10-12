Adolescent de 15 ani, amendat după ce a făcut scandal într-un autobuz pe ruta Cluj-Napoca – Apahida

Un adolescent de 15 ani a fost amendat de polițiști după un incident petrecut vineri seara, 9 octombrie, într-un autobuz care circula pe ruta Cluj-Napoca – Apahida.
Tânărul ar fi avut un comportament agresiv față de călători, iar polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Cluj-Napoca l-au identificat în urma verificărilor.
Scandal în autobuzul M41L
Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, în timp ce autobuzul se deplasa pe ruta Cluj-Napoca – Apahida. Potrivit mărturiei unui călător, mai multe persoane ar fi fost implicate într-un conflict, în urma căruia un pasager ar fi fost agresat, iar alți călători ar fi fost amenințați.
Martorul a criticat și eficiența controalelor desfășurate pe linia de transport M41, susținând că măsurile luate până acum nu au împiedicat apariția unor astfel de incidente.
Poliția l-a identificat pe minor
După apariția informațiilor despre incident în spațiul public, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Cluj-Napoca au efectuat verificări pentru identificarea persoanei implicate.
În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un minor în vârstă de 15 ani.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, adolescentul a fost sancționat contravențional în baza Legii nr. 61/1991, care reglementează normele de conviețuire socială și sancționează faptele care tulbură ordinea și liniștea publică.
Autoritățile au intervenit după apariția informațiilor
Polițiștii au confirmat că au făcut verificări în urma relatărilor despre comportamentul neadecvat al tânărului în mijlocul de transport în comun.
Incidentul readuce în atenție problemele de siguranță cu care se pot confrunta pasagerii transportului public, în special în situațiile în care apar conflicte sau comportamente agresive.