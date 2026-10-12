Adolescent de 15 ani, amendat după ce a făcut scandal într-un autobuz pe ruta Cluj-Napoca – Apahida

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 15:19

Un adolescent de 15 ani a fost amendat de polițiști după un incident petrecut vineri seara, 9 octombrie, într-un autobuz care circula pe ruta Cluj-Napoca – Apahida.

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