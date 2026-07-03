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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Guvernările partidelor “pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 3 iul. 2026, 09:13

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că guvernările partidelor care se declară „pro-europene” au îndepărtat România de standardele Uniunii Europene, indicând indicatori precum inflația, ocuparea forței de muncă, educația și starea sistemului de sănătate.

Acesta susține că rezultatele ultimilor ani contrazic discursul proeuropean promovat de actuala putere.

„Guvernările partidelor “pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE:

-rata inflației de la noi de mai bine de trei ori mai mare decât media UE
– avem stagnare/recesiune
– cea mai mică rată a populației ocupate ( mai puțin de doua treimi dintre adulți) este în România
– cea mai mica pondere a populației cu studii superioare este în România
– penultimul loc în UE la performanța școlară ( scoruri PISA) pentru România
– primul loc în UE la ponderea deceselor din cauze tratabile sau prevenibile tot în România.

Ce legătură au cu Europa și cu modelul european de societate partidele care se auto-intituleaza ,,pro-europene”?”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorulilor AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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