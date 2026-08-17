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Incendiu puternic la o mănăstire din Cluj. Pompieri din trei județe au fost chemați în ajutor

pompieri

pompieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 18:15

Un incendiu puternic a izbucnit la o mănăstire din județul Cluj, iar amploarea focului a determinat mobilizarea unor echipaje de pompieri din trei județe.

Intervenția a fost una dificilă, pompierii fiind nevoiți să acționeze pentru limitarea și stingerea flăcărilor care au cuprins clădirea. Situația a impus suplimentarea forțelor aflate la fața locului, pentru ca incendiul să nu se extindă.

La operațiune au participat salvatori din Cluj și din județele învecinate, echipajele lucrând pentru lichidarea focarelor și pentru protejarea construcțiilor din apropiere.

Din primele informații, focul ar fi pornit într-o zonă a mănăstirii, iar flăcările s-au extins rapid. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au depus eforturi pentru a ține incendiul sub control.

Autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările în care a izbucnit incendiul. Una dintre ipotezele luate în calcul este legată de o sursă de foc rămasă nesupravegheată, însă cauza trebuie stabilită în urma verificărilor.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de condițiile de la locul incendiului și de necesitatea de a limita propagarea focului către alte zone ale complexului monahal.

După stingerea flăcărilor, specialiștii urmează să evalueze pagubele produse și să stabilească în mod oficial cauza incendiului.

Incidentul readuce în atenție riscul pe care îl reprezintă sursele de foc lăsate nesupravegheate în clădirile vechi, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și condiții favorabile propagării rapide a flăcărilor.

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