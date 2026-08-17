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Incendiu puternic la o mănăstire din Cluj. Pompieri din trei județe au fost chemați în ajutor
pompieri
Un incendiu puternic a izbucnit la o mănăstire din județul Cluj, iar amploarea focului a determinat mobilizarea unor echipaje de pompieri din trei județe.
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